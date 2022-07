Non smette di suscitare interesse, presso gli addetti ai lavori, il nome di Rigoberto Rivas, calciatore in forza alla Reggina dal 1° luglio 2021, ma su cui la società nerazzurra vanta una percentuale per la futura rivendita (20%) da parte del club amaranto. L’ex canterano nerazzurro, classe 1998, è passato al club dello Stretto (firmando un triennale, con scadenza a giugno del 2025) in un’operazione che ha permesso all'Inter di realizzare una plusvalenza, coinvolgendo anche un altro suo ex giocatore, Lorenzo Gavioli.