Con i recuperi, in via di completamento, di Marko Arnautovic e Juan Cuadrado, tornati in campo dopo una lunga assenza, la dirigenza dell'Inter ha meno fretta di apporre correttivi in vista del mercato di gennaio. Per questa ragione ad oggi l'obiettivo è lavorare sul futuro, quello immediato e quello più in là nel tempo. Si pensa infatti alla prossima stagione, cercando di arrivare ai parametri zero più utili alla causa, mentre parallelamente si prova a bloccare alcuni giovani talenti potenzialmente di valore, anche in vista della possibilità di creare una squadra Under 23 dove farli esprimere tra i professionisti.

In quest'ottica, come appurato da FcInterNews.it, l'Inter ha accelerato su Lucas Bergvall, centrocampista classe 2006 del Djugarden, già Nazionale svedese Under 21 decisamente sotto età. Il ragazzo piace molto e l'idea è proporgli un contratto triennale (in quanto minorenne) più opzione per i due anni successivi. A osservare Bergvall con interesse ci sono anche club inglesi e il Lipsia che potrebbero avanzare offerte più ricche, ma alla famiglia sono piaciuti sia il progetto nerazzurro sia le strutture mostrate nel loro viaggio perlustrativo in Italia. Quanto basta per mettere l'Inter davanti al resto della concorrenza.

La trattativa, seguita da vicino da Dario Baccin (che dovrebbe firmare il rinnovo fino al 2027 tra giovedì e venerdì) e Piero Ausilio, sta procedendo bene e potrebbe diventare calda nei prossimi giorni. Bisognerebbe comunque capire se l'operazione verrebbe conclusa già a gennaio oppure se è preferibile rinviare tutto all'estate prossima.

