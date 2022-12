Conferme totali per il gradimento dell’Inter verso Carlos Alcaraz. Come raccontato da diverse settimane il calciatore del Racing è stato promosso sia da Dario Baccin che da Piero Ausilio, letteralmente stregati dalle qualità e anche e soprattutto dalla personalità del giovane calciatore, appena 19enne. Il problema - non di poco conto, né secondario - resta sempre di natura economica, perché l’Inter non può permettersi di investire ingenti somme di denaro a meno che non esca qualcuno dalla rosa.