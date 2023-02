Se si vocifera di un possibile addio di Marcelo Brozovic in estate è anche e soprattutto per l'esplosione di Hakan Calhanoglu nel ruolo di playmaker davanti alla difesa, un esperimento iniziato per necessità e poi rivelatosi estremamente produttivo per l'Inter. Anche ieri sera contro il Porto, in una partita oggettivamente complicata, il turco è stato il migliore in campo, premiato come Man of the Match UEFA al termine dell'incontro.

Insomma, per l'ex Milan, arrivato a parametro zero sull'altra sponda del Naviglio nell'estate 2021, è un grande periodo che presto verrà suggellato anche concretamente dalla firma sul nuovo contratto fino al 2026, a 5,5 milioni più premi a stagione. Un atto dovuto per un ragazzo che, in punta di piedi, si è guadagnato l'affetto di compagni e tifosi, regalando a tutti grandi prestazioni. Nelle prossime settimane, quando l'agente Gordon Stipic sarà a Milano, verranno definiti tutti i dettagli burocratici che anticipano l'annuncio ufficiale.