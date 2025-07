Fumata nera per Calhanoglu al Galatasaray. Anche La Gazzetta dello Sport conferma l'esito dell'incontro di cortesia tra il club turco e l'Inter. Non sono da escludere completamente altri possibili colpi di scena, ma ad oggi il Galatasaray non ha margini economici per portare avanti la trattativa e assecondare le richieste dell'Inter. Da capire anche se altri club punteranno su Calhanoglu, ad oggi comunque il turco è più vicino a restare a vestire la maglia nerazzurra.

Il mancato addio di Calha esclude automaticamente la pista Ederson. Toccherà a Chivu e alla società cercare di mediare e ricucire lo strappo nello spogliatoio. Il turco ha un contratto fino al 2027, si parlerà con lui e si cercherà di riportarlo al centro del progetto tecnico nerazzurro, magari con la promessa di liberarlo nel 2026, quando alla scadenza del contratto mancheranno solo 12 mesi.

E ora l'Inter può concentrarsi su Leoni. Il club nerazzurro vuole fortemente il gioiello del Parma e pensa di portare a termine l’operazione senza uscite anche perché ha la disponibilità finanziaria per affondare il colpo. Tra Sucic, Luis Henrique e Bonny sono stati investiti già 70 milioni di euro, altri 30 sono in cantiere per il difensore e si vuole vincere il derby di mercato contro il Milan.

Capitolo Bisseck. Il difensore tedesco non si muove ed è stato tolto dal mercato, partirebbe davvero solo per un’offerta al di fuori della logica.