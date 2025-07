Dopo che Paolo Orlandoni è tornato all'Inter per entrare a far parte dello staff di Cristian Chivu, il Sassuolo ha trovato il nuovo preparatore dei portieri da inserire nello staff del tecnico Fabio Grosso: la scelta è caduta su Marco Bizzarri, che dopo due anni alla Reggiana arriva nel club neroverde dove era già passato nella stagione 1998-1999, in Serie C2. Dopo le tappe a Modena, Benevento, Frosinone, Cremonese e Cosenza, Bizzarri resta in Emilia-Romagna col club neopromosso in Serie A.