Missione spagnola per l’Inter, alla ricerca di nuovi giovani e di opportunità da cogliere per la squadra che sarà. Secondo quanto appreso in esclusiva da FcInterNews nelle scorse settimane gli emissari dei nerazzurri hanno visionato attentamente e dal vivo le prestazioni del Valladolid, che non sta navigando in ottime acque nella Liga, per usare un eufemismo. Il focus principale riguardava Juma Bah, difensore 18enne nativo della Sierra Leone in prestito dall’AIK Freetong, di cui si parla un gran bene. Arrivato praticamente da sconosciuto in Spagna, il ragazzo sta trovando sempre più spazio, tanto ormai da essere un titolare fisso della squadra e sinora una delle poche note liete della stagione dei Pucelanos. Al punto che, secondo quanto filtra, verrà esercitato il diritto di acquisto presente nel contratto, con il cartellino dell’atleta che verrà acquisito dal club il cui azionista di maggioranza è ancora oggi Ronaldo. E la clausola del nuovo accordo non sarebbe inaccessibile.

Stazza (195 centimetri), qualità atletiche, personalità, giovane età: Bah non solo ha gran parte delle caratteristiche ricercate dall’Inter per un colpo in stile Yann Bisseck, ma è anche in perfetta linea con i dettami di Oaktree che si aspetta dalla dirigenza altre operazioni futuribili. Ma come sempre servirà il tempismo: già si vocifera di un interesse del Newcastle nei confronti del classe 2006. Tra le fila del Valladolid occhio anche a Raul Moro, fantasista con un passato alla Lazio che in Patria si sta togliendo più di una soddisfazione personale, e per la serie saranno famosi attenzione anche a Chuki: classe 2004, peculiarità simili a Nico Paz e un contratto in scadenza a giugno, il ventenne può diventare una ghiotta occasione di mercato per chi vorrà investire su di lui

