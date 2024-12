Sebastiano Esposito inserito in una trattativa di mercato dell'Inter la prossima estate? Non è proprio così. A dispetto delle recenti voci di mercato che vedrebbero l'attaccante classe 2002, secondogenito della famiglia Esposito, possibile pedina di scambio in un'altra operazione di interesse nerazzurro, la realtà che si presenta è differente. Semplicemente, perché Seba virtualmente non è più un giocatore dell'Inter dopo anni di prestiti (QUI L'ANTICIPAZIONE). Spieghiamo meglio.

In questa stagione la punta di Castellammare di Stabia ha finalmente raggiunto il livello che ci si attendeva da anni. A Empoli, in 15 partite tra campionato e Coppa Italia, ben 7 reti e 2 assist, ma anche tante situazioni create che esulano dalla mera statistica. Insomma, finora Sebastiano ha lasciato il segno in Toscana e promette di non fermarsi. Quanto basta per convincere la società di Fabrizio Corsi a puntare su di lui a fine stagione. In soldoni, il club azzurro ha il diritto di riscatto a proprio favore da 5 milioni di euro e ha già informato l'Inter e l'entourage del giocatore che in caso di salvezza lo eserciterà.

Al club nerazzurro oltre ai sopra citati 5 milioni andrebbe poi, in caso di cessione di Seba da parte dell'Empoli, il 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita e la cifra versata inizialmente al club di Viale della Liberazione. Tradotto: se i toscani cedessero altrove Esposito per 20 milioni, dovrebbero versare all'Inter il 20% di 15 milioni (la matematica non mente, nella fattispecie ipotetica sarebbero altri 3 milioni). in estrema sintesi, ha poco senso continuare a considerare l'attaccante 22enne ancora un giocatore dell'Inter, se non per mera forma: l'Empoli si sta guadagnando infatti la salvezza sul campo e ha tutte le intenzioni di far valere la clausola a proprio favore.