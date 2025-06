In questi giorni è emersa la voce di un interesse dell'Atletico Madrid nei confronti di Carlos Augusto, jolly laterale dell'Inter classe '99. Che i Colchoneros cerchino un esterno sinistro è noto, non a caso hanno chiesto informazioni al Milan per Theo Hernandez senza però affondare il colpo. Il gradimento per l'ex Monza è convinto, e sicuramente non nasce negli ultimi giorni. Infatti Carlos Augusto è sul taccuino dell'Atletico da diverso tempo, con Andrea Berta, ex direttore sportivo degli spagnoli, che lo stava valutando da tempo con attenzione. Nel frattempo il manager ha lasciato Madrid per trasferirsi a Londra, sponda Arsenal, lasciando, per così dire, gli appunti alla squadra scouting con cui condivideva le strategie. E qui nasce anche l'interesse dell'Arsenal verso Carlos Augusto, con Berta che ovviamente non lo ha dimenticato.

A fronte del gradimento di due top club europei, comunque, in casa Inter non c'è alcuna intenzione di privarsi di un elemento così prezioso tecnicamente ma soprattutto tatticamente, le cui qualità sono state subito 'abbracciate' dallo stesso Cristian Chivu. La società è molto soddisfatta della crescita del brasiliano, che in una fase di appannamento di Federico Dimarco si è fatto trovare pronto. Ergo, il laterale di Campinas non è sul mercato e comunque servirebbe almeno una trentina di milioni per attirare l'attenzione dei nerazzurri, senza tuttavia che ci siano grossi margini per iniziare una trattativa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!