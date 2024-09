Il destino di Sebastiano Esposito non sarà più all’Inter. Ci sono infatti pochissime possibilità che l’attaccante di Castellammare di Stabia possa vestire di nuovo il nerazzurro. In primo luogo – secondo quanto constatato da FcInterNews – qualora dovesse fare bene a Empoli (sabato un gol pesante a Cagliari), come effettivamente sta facendo, il club toscano farebbe valere il diritto di riscatto da 5 milioni di euro per diventare a tutti gli effetti proprietario del cartellino del calciatore (anche se ovviamente è presto, ad oggi, viste le prestazioni di Seba, questa è l’ipotesi più accreditata).

Ma la sostanza non cambierebbe di fatto nemmeno se Esposito tornasse a Milano. Questo perché avrebbe solo un anno di contratto (restasse invece all’Empoli la nuova intesa con i toscani prevederebbe un quadriennale) e quindi sarebbe automaticamente sul mercato. Lato entourage del calciatore non converrebbe rinnovare, lato Inter non sarebbe plausibile alcun prestito, idem tenere in casa un asset che dopo 365 giorni non sarebbe più di tua proprietà.

Ovviamente, con una stagione davanti tutto chiaramente è in divenire, ma probabilmente la permanenza del ventiduenne all’Empoli converrebbe davvero a tutti. Al club azzurro, che si garantirebbe un potenziale campioncino che – vedi quanto accaduto con Guglielmo Vicario, arrivato con le stesse prerogative di Esposito - potrebbe poi rivendere a prezzo maggiorato il cartellino del giovane. All’Inter che comunque sia iscriverebbe a bilancio una buona plusvalenza. Al ragazzo che potrebbe dimostrare il proprio valore senza l’ansia del predestinato che non riesce a esplodere.