La questione Lookman ha riempito pagine di giornali e di siti, oltre che fatto parlare opinionisti, giornalisti e tifosi. Ma incredibilmente c’è un aspetto che non è emerso con forza, stranamente. Mi riferisco al modus operandi di Oaktree che, come sanno anche i sassi oltre alle querce, ha chiesto ai propri dirigenti che si punti su prospetti giovani, rivendibili e dall’ingaggio ridotto rispetto ai big mondiali. Per un player trading consequenziale per un fondo che giustamente ragiona non solo in termini sportivi, ma anche economici.

Ecco, l’eventuale acquisto di Ademola Lookman dall’Atalanta probabilmente non rispetta nemmeno un punto di quanto appena scritto. Il nigeriano infatti compirà a ottobre 28 anni, difficilmente verrà ceduto dopo una o due stagioni garantendo una plusvalenza nelle prossime annate e il costo del suo cartellino è comunque importante, perché 45 milioni non sono bruscolini. Idem l’ingaggio del calciatore, visto che 4,5 milioni netti più bonus non sono esattamente emolumenti che si vedono tutti i giorni. Se a questo aggiungiamo pure che l’atleta non ci sarà forse addirittura per un mese a causa della Coppa d’Africa (che gli farà saltare la Supercoppa) è lampante come sia, potenzialmente, un colpo clamoroso per il calciomercato nerazzurro che va registrato però di fatto nella sfera sportiva più che in quella finanziaria.

Sarebbe insomma l’eccezione che fa la regola, oltre che un bellissimo – e comunque costoso – regalo ai propri tifosi in Viale della Liberazione. E siccome le critiche, in generale, hanno sempre più risalto dei complimenti (e vanno comunque bene se sono costruttive, mentre restano deleterie se esplicitate per dare fiato alla bocca) mi sembra comunque corretto sottolineare che a 'sto giro – grazie al percorso della passata annata, che non deve mai essere dimenticato – si metterà mani al portafoglio. Anche perché non dovesse essere Lookman, l’alternativa – almeno credo – dovrà comunque essere all’altezza di un potenziale colpo che darebbe davvero nuovo e grande entusiasmo all’ambiente interista.