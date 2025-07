"La squadra sicuramente risente ancora delle delusioni della scorsa stagione. Però, le squadre più forti sono quelle che creano e conservano uno zoccolo duro. È questo il valore aggiunto". Così Cristian Brocchi commenta al Corriere della Sera la situazione dell'Inter.

"Lookman? Talento e personalità, sarebbe fondamentale per i nerazzurri. Cosa può dare Cristian Chivu? Qualche novità in più dal punto di vista tattico. Da quello che leggo e ho visto, non è un allenatore come Simone Inzaghi. Lui aveva il suo 3-5-2 e faceva i cambi nei ruoli. Difficilmente modificava la squadra dal punto di vista tattico. Ora Chivu sembra possa fare diversamente".