"Lautaro vuole tutto": questo, in sintesi, il concetto espresso oggi dalla Gazzetta dello Sport a riguardo degli obiettivi del capitano interista all'alba della nuova stagione.

Dopo l'epilogo deludente della stagione passata, il Toro vuole presentarsi tirato a lucido ai nastri di partenza per riportare la squadra nerazzurra a primeggiare. "Al Mondiale per Club s’è preso la squadra sulle spalle come Atlante e ha rifilato un paio di ganci importanti, decisivi, il primo al Monterrey e il secondo all’Urawa Red Diamonds, salvo poi palesarsi davanti alle tv e alzare la testa dopo la sconfitta agli ottavi contro il Fluminense - ricorda la rosea -. Lautaro punta a scavallare quota undici trofei e a cancellare lo “zero” alla voce titoli dell’ultima annata: fin qui ha vinto due campionati, due coppe Italia, tre supercoppe, un Mondiale, due coppe America e la 'finalissima' contro l’Italia del 2022, mettendo la firma in cinque finali vinte tra Inter e Argentina. Ha chiuso la stagione con 12 gol in A - mai così pochi dal 2018-19, il suo primo anno in Italia, quando arrivò a sei -, ma con la miglior performance mai fatta in Champions: nove squilli in 856 minuti. Un colpo di piccozza dietro l’altro per raggiungere la vetta dove siedono i migliori bomber dell’Inter".