Cosa succederà alla mediana nerazzurra? La Gazzetta dello Sport fotografa la situazione attuale del centrocampo di Chivu tra esuberi e riflessioni varie.

La certezza è che Asllani partirà, anche se finora ha declinato ogni proposta dall'estero. E c'è da monitorare la situazione legata a Zielinski, che ha un mercato tutt’altro che facile: guadagna 4,5 milioni netti, è legato ai nerazzurri fino al 2028 e va verso i 32 anni. "Il più classico dei "perché tenerlo?" è la duttilità. Può giocare in mezzo o da trequartista. Il ruolo che ricopriva a Udine da ragazzino, a 19 anni. Chivu avrebbe a disposizione un jolly da far girare in più posizioni anche a partita in corso", si legge.