"È legittimo fare una proposta come ha fatto l'Inter e lo è altrettanto decidere come cederlo da parte di chi ha preso il giocatore e lo ha valorizzato. Non c'è niente di cui scandalizzarsi". Così il procuratore Giovanni Branchini parla a Sky Sport della situazione di Ademola Lookman.

"Serve sempre correttezza, sono situazioni che si vedono sempre. Normalmente portano poi a una soluzione che convince tutti", ha aggiunto Branchini.