Giovanni Leoni dice no alla Premier per tenere fede alla parola data all'Inter. Lo annuncia il Corriere dello Sport oggi in edicola. Secondo il quotidiano romano, infatti, al Parma è pervenuta una proposta da 35 milioni per il centrale: il no è arrivato non per l'inadeguatezza dell'offerta, ma perché il ragazzo ha deciso di non andare all'estero e di preferire l'Inter.

Il club nerazzurro e Chivu gli hanno assicurato minutaggio e centralità nel progetto. E Leoni ha dato la precedenza ai nerazzurri, che però al momento stanno ancora lavorando per raggranellare il tesoretto sufficiente per accontentare il Parma. "Alla luce proprio della recente offerta, potendo contare sulla preferenza del diretto interessato, l’Inter dovrebbe mettere sul tavolo gli stessi 35 milioni. Pur preferendo trattenere Leoni ancora per una stagione, così da riuscire a venderlo a numeri ancora superiori, a questa quota, per il Parma sarebbe assai complicato stoppare i propositi del difensore. Tanto più che la scorsa estate è stato acquistato dalla Sampdoria per 5 milioni, e dunque si tratterebbe comunque di una sostanziosa plusvalenza. Che “raddoppierebbe”, peraltro, quella già messa a segno con Bonny, garantita, guarda caso, sempre dall’Inter", si legge.

Dopo le cessioni di Ale Stankovic e Buchanan, alle quali vanno aggiunti anche i milioni di Agoume, Filip Stankovic e Vagiannidis, a Marotta e Ausilio restano da piazzare gli ultimi 4 esuberi: Asllani, Taremi, Sebastiano Esposito e Palacios. Da loro potrebbero arrivare i soldi che mancano per poter andare dal Parma e prendere Leoni. Che intanto ha accettato di aspettare.