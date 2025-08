L'offerta dell'Inter per Ademola Lookman scade oggi, ma secondo Tuttosport ci sarà bisogno dei tempi supplementari. Complice la cessione di Retegui, l'Atalanta non ha bisogno di soldi. Per contro l'Inter non ha ufficialmente volontà di rilanciare, ma la distanza è risicata, i rapporti tra i club buoni e la volontà del giocatore c'è: tre elementi che inducono a pensare a una chiusura entro qualche giorno.

Inoltre la società non sta pensando in maniera forte a dei piani B. Il giocatore sta ancora recuperando da un infortunio, ragion per cui non partirà per Lipsia, dove l'Atalanta giocherà in amichevole contro i tedeschi. Ragionevolmente si può pensare che Chivu possa avere Lookman per gli ultimi due test prima del campionato, contro Monza e Olympiacos. Anche per questo il giocatore stesso non sta alzando polveroni e aspetta.