La clausola rescissoria nel contratto di Denzel Dumfries, almeno per quest'estate, è scaduta. Se ne riparla l'anno prossimo, come ricorda Tuttosport, ma per allora la clausola sarà valida dall'1 al 15 luglio.

Nessuno se l'è sentita di pagare i 25 milioni in un'unica soluzione, pagamento che pesa molto più di un esborso dilazionato. Questo nonostante il cambio di agente del calciatore, passato a Jorge Mendes, e nonostante la cifra non così alta. Dumfries avrebbe comunque lasciato i nerazzurri solo per squadre top: mai preso in considerazione l'Aston Villa, per esempio, mentre il sogno Manchester United, dove avrebbe ritrovato Onana, non è mai stato un'opportunità concreta. Il Barcellona, invece, aveva piani tecnici differenti.