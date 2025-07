La trattativa per Ademola Lookman sta monopolizzando il mercato dell’Inter e frenando, per il momento, altre trattative. Come riportato dalla Gazzetta di Parma, Luca Percassi ha per il momento declinato l’offerta da 43 milioni più bonus. Come scrive il quotidiano emiliano, la trattativa potrebbe indirettamente interessare anche il Parma visto che l’Inter - se dovesse saltare Lookman - potrebbe investire in Giovanni Leoni i 40 milioni richiesti dai ducali.