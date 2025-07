Monza-Inter, amichevole in programma all'U-Power Stadium martedì 12 agosto, alle ore 21, andrà in onda in diretta e in esclusiva su Sportitalia. Una notizia importante per i tifosi nerazzurri, che in questo pre-campionato potranno assistere anche a un'altra sfida in chiaro: sabato 16 agosto, infatti, sul Nove verrà trasmessa Inter-Olympiacos, con fischio d'inizio alle 20.30.

Inter-Inter U23 di domenica 3 agosto e Monaco-Inter di venerdì 8 agosto, invece, andranno su DAZN (la gara del Louis II sarà visibile anche in differita alle 21.30 sul Nove).