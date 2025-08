Guillermo Maripan è tra i difensori rimasti nel Torino nonostante i movimenti di mercato. Sta quindi affrontando in questi giorni l'inizio della sua seconda stasgione in granata. In quella scorsa è passato anche attraverso un'espulsione contro l'Inter al Meazza. "Quando un calciatore cambia il campionato deve essere veloce ad adattarsi. In seguito a quella partita ho capito meglio com’è la Serie A, come sono i suoi attaccanti. C’è stato un prima e un dopo quella partita: dopo quella gara ho capito come si gioca in Italia", dice.

"Cosa mi piace della Serie A? Tutto, è un campionato tosto. Ho disputato la mia prima stagione a un buon livello, ma ora che conosco meglio la A penso che posso giocare a un livello ancora più alto. I difensori che più mi piacciono? Ne dico due: Buongiorno e Bastoni".