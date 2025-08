No di Bisseck al Crystal Palace, che aveva messo sul piatto 32 milioni. Peraltro - come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport - l'Inter ha stabilito un prezzo comunque diverso per il tedesco: 40 milioni.

La certezza è che non arriverà nessun altro difensore se non ne uscirà almeno uno. A oggi ci sono Bastoni, De Vrij, Acerbi, Bisseck, Pavard e Carlos Augusto, utile come braccetto difensivo come Darmian. "I piani alti stanno cercando di piazzare Palacios, reduce da sei mesi a Monza e fuori dai piani di Chivu - si legge -. In entrata, invece, c’è sempre il solito De Winter, 23 anni, centrale del Genoa. Nelle ultime due stagioni ha giocato quasi sempre da titolare. Il belga piace per la sua duttilità: può fare il centrale di una difesa a quattro, di una difesa a tre e il braccetto di destra. Su di lui è piombato il Bournemouth del basco Andoni Iraola, a caccia di un centrale: gli inglesi stanno per incassare una settantina di milioni dal Psg per Ilya Zabarnyi, pronto a firmare fino al 2030 in Ligue 1. De Winter costa almeno 25 – trattabili – ed è finito nel mirino degli inglesi".