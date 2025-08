Continua intanto il lavoro personalizzato per Bisseck e Zielinski, mentre a breve potrebbero presto rivedersi anche Taremi e Frattesi.

Come informa oggi il Corsport, infatti, l'attaccante iraniano già domani può tornare alla Pinetina, anche se il club nerazzurro sta cercando di piazzarlo altrove e lui punta a restare in Europa per giocarsi le proprie chance ad alti livelli. Il centrocampista ex Sassuolo, invece, è stato operato tre settimane fa all’ernia bilaterale e aspetta soltanto di tornare ad Appiano per iniziare un lavoro dedicato sul campo.