Glaciale per il mondo del calcio la notizia svelata oggi che vede protagonista Matteo Materazzi, procuratore e fratello della leggenda dell'Inter, Marco Materazzi, al quale è stata diagnosticata la SLA. La moglie dell'agente, che ha reso nota la brutta notizia, ha lanciato una raccolta fondi sul portale 'GoFundMe' per raggiungere il milione di dollari necessario a finanziare le cure presso la Columbia University di New York. All'iniziativa hanno prontamente risposto vari protagonisti del mondo del calcio, tra cui la famiglia Inzaghi. La moglie dell'ex allenatore nerazzurro, Gaia Lucariello ha partecipato attivamente all'iniziativa condividendo sui propri canali la raccolta fondi, ma non solo perché, insieme a Simone, ha donato anche 5000 euro.