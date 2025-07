Importante novità sulla questione Lookman sottolineata questa mattina dal Corriere della Sera. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, l'Atalanta ha proposto martedì all'entourage dell'attaccante un rinnovo di contratto a 5 milioni di euro, superiore a quanto già accordato con l'Inter (4,5 a stagione fino al 2030).

Lookman ha detto no, ha ribadito di volere soltanto l'Inter, ma al momento a cozzare non sono solo le valutazioni sul cartellino, bensì le esigenze a livello di tempistiche. La Dea ha l'esigenza primaria di cercare un erede di Retegui e valuta i profili di Arokodare (Gent) e Beto (Everton), o di Krstovic (Lecce). Come sostituto di Lookman attenzione invece a Jonathan Rowe del Marsiglia.

Nelle prossime ore ci saranno le convocazioni per l'amichevole col Lipsia, da capire se Lookman ci sarà o meno. Nel frattempo restano sul tavolo i piani B per l'Inter, è stato proposto Nkunku dal Chelsea, ma i nerazzurri non sembrano pensare ancora alle ipotesi alternative all'anglo-nigeriano.