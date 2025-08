Il progetto intrigante del Como continua ad attirare i giovani, ormai non è più un segreto. E' stato così anche per Martin Baturina, talento croato cresciuto nella Dinamo Zagabria, che alla Gazzetta dello Sport ha raccontato di aver scelto i lariani, nonostante gli interessamenti recenti di Fiorentina e Inter: "C’erano alcune offerte, ma Cesc (Fabregas, ndr) mi ha chiamato e mi ha mostrato il progetto, la squadra e tutto il resto, e mi è piaciuto moltissimo - le sue parole -. Penso che questo club sia una grande opportunità per crescere. I giocatori qui sono tutti molto forti e di talento. Il Como è un club ambizioso in cui tutti vogliono migliorare. Mentre la squadra migliora, migliorerò anch’io".