Sull'autostrada che collega Milano a Bergamo non si muove foglia e Ademola Lookman resta ancora in attesa di capire quello che sarà il suo futuro. Dopo la scoppiettante giornata di ieri, animata dalle parole dell'ad della Dea Luca Percassi (LEGGI QUI), la situazione tra Inter e Atalanta rimane immutata: i milanesi hanno avanzato la loro offerta di 42 milioni più 3 di bonus e restano in attesa della risposta dei cugini orobici. Attesa che non si protrarrà a lungo.

Secondo Matteo Moretto difatti l'Inter entro domani, massimo sabato mattina, vorranno un riscontro definitivo da parte degli atalantini così da poter avere eventuale tempo a disposizione per apparecchiare operazioni alternative al nigeriano. L'eventuale sostituto di Lookman potrebbe essere Nkunku del Chelsea, come già detto nelle versioni precedenti. L'attaccante francese è in uscita dal club londinese, ma l'accordo col giocatore non sarebbe scontato: l'ostacolo potrebbe essere l'ingaggio.