La giornata di domani si preannuncia cruciale per la trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman. Secondo quanto riportato da Sky Sport, da quello che filtra l'Atalanta non è soddisfatta al momento dell'offerta presentata da 42 milioni di euro più 3 di bonus.

La Dea domani potrebbe anche non rispondere facendo così cadere la proposta dell'Inter, ma allo stesso tempo potrebbe anche presentare una controproposta all'Inter e in quel momento potrebbe iniziare una vera e propria trattativa tra le parti che potrebbe portare a diverse piste, come un rialzo dell'offerta da parte dell'Inter o un eventuale inserimento di contropartite tecniche per limare la distanza.