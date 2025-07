Intervenuto sulle frequenze di CRC, durante la trasmissione 'In ritiro con Te Ag4in', l'agente Vincenzo Morabito ha assicurato: il futuro di Giacomo Raspadori è ancora a Napoli: "Giacomo resta al Napoli ed è una scelta intelligente da parte del Napoli. Per lui si parlò di uno scambio con la Roma che aveva offerto Pellegrini come contropartita tecnica. Antonio Conte, però, ha deciso di puntare sul giocatore italiano. Ndoye gli dava più garanzie di affidabilità dal punto di vista tecnico, mentre Raspadori già lo conosceva" ha detto prima di rispondere sulla lotta scudetto che a breve ripartirà.

Scudetto?

"Sarà un testa a testa tra Napoli e Juventus. Il Napoli è avanti sul mercato, ma se la Juventus mette a segno una serie di colpi importanti come Sancho e Nunez può agganciare gli azzurri. Il problema dei bianconeri sono le uscite".