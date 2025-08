Svanita la possibilità di acquistare Denzel Dumfries tramite il pagamento della clausola da 25 milioni di euro, scaduta alla mezzanotte di ieri, giovedì 31 luglio, il Barcellona non sta prendendo in considerazione l'opzione di negoziare il prezzo del cartellino dell'olandese con l'Inter. Secondo quanto si legge sull'edizione online del quotidiano catalano Mundo Deportivo, l'arrivo alla corte di Hansi Flick del giocatore sembra impossibile. Salvo imprevisti, quindi, l'ex PSV resterà a Milano fino alla naturale scadenza del suo contratto, fissato per il 2028, nonostante la mossa di affidarsi al super-agente Jorge Mendes per facilitare il suo approdo nel club blaugrana, che ha deciso di non affondare il colpo per motivi tecnici ma anche finanziari.