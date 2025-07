Siamo nel rettilineo che conduce alla bandiera a scacchi. Bisognerà vedere se l'Inter taglierà il traguardo con o senza Ademola Lookman, ma la certezza è che - come riferisce la Gazzetta dello Sport - non si andrà oltre i primi giorni della prossima settimana per conoscere l'esito della trattativa per il nigeriano.

Le parole di ieri di Luca Percassi hanno confermato come le distanze si siano accorciate: ballano 5 milioni. L'Inter ha dimostrato di volere fortemente Lookman e Lookman ha ribadito in ogni sede come voglia solo e soltanto l'Inter. Tanto è vero che nelle ultime ore i nerazzurri hanno detto no a Nkunku, offerto dagli agenti e per il quale sarebbero bastati quei 40 milioni che invece non sono bastati per il nigeriano.

"Il botta e risposta formale, con tanto di offerta ufficiale interista da 45 milioni bonus compresi e replica dell’Atalanta attesa nelle prossime ore, ha accelerato il dialogo. E allora, logico immaginare che le parti torneranno a parlarsi dopo le dichiarazioni di ieri dell’ad atalantino Luca Percassi", anticipa la rosea. E i prossimi contatti potrebbero rivelarsi quelli decisivi:

"A livello “burocratico”, una risposta alla pec interista di martedì, con la proposta da 42 milioni più 3 di bonus, dovrebbe arrivare entro venerdì, ma dati i rapporti fra i due club si tratterebbe più che altro di un cavillo formale: Marotta e Percassi non hanno bisogno di parlarsi via mail e non è difficile pensare che torneranno a farlo con altre modalità nelle prossime ore", si legge.