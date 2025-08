Milan Skriniar resterà al Fenerbahçe. Dopo l'ultima stagione vissuta già con la maglia del club turco, ma in prestito, il difensore centrale è diventato ufficialmente un giocatore dei gialloneri a titolo definitivo.

"Sono molto felice di essere di nuovo al Fenerbahçe. Come ho sempre detto, fin dal primo momento in cui sono arrivato a gennaio mi sono sentito come a casa. Ho sempre ricevuto affetto dai tifosi e dallo staff. Sono molto felice di essere di nuovo al Fenerbahçe. Continueremo insieme", le parole dell'ex nerazzurro, che andrà a rafforzare la rosa in mano a José Mourinho.