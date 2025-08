"E' difficile trovare le parole giuste in un momento così". Comincia così la lettera di commiato commovente all'Hellas Verona di Richi Agbonifo, da oggi ufficialmente nuovo giocatore dell'Inter U23. "Dopo 12 anni, arriva per me il momento di salutare questa maglia, questa città, questa famiglia che mi ha accompagnato e cresciuto giorno dopo giorno - ha scritto il laterale classe 2006 su Instagram -. Sono arrivato nel Verona da ragazzino, con il sogno negli occhi e il cuore pieno di speranze. In questi anni ho imparato, sbagliato, lottato, sorriso e anche pianto. Ho dato tutto me stesso, in ogni allenamento, in ogni partita, anche quando non tutto è andato come speravo. Ma l’ho fatto sempre con amore, con rispetto e con l’orgoglio di indossare questi colori. Grazie Hellas Verona, per aver creduto in me, per avermi dato un posto da chiamare casa. Grazie ai compagni di squadra, agli allenatori, allo staff, a tutti quelli che lavorano dietro le quinte ogni giorno. Verona è stata, è, e sarà sempre una parte di me. Ora è tempo di una nuova sfida, ma lo faccio con dentro tutto quello che ho imparato qui. Con il cuore pieno di gratitudine, vi dico semplicemente: GRAZIE. Per sempre, uno di voi. Richi".