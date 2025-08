L'ex difensore dell'Inter Fabio Galante, ospite negli studi di Sportitalia, ha detto la sua sull'affare Ademola Lookman mostrando un cauto ottimismo: "Alla fine credo che si farà visti i tanti soldi in ballo, si cercherà di accontentare tutti, soprattutto il giocatore. Uno come lui servirebbe all'Inter, a cui mancano giocatori in grado di saltare l'uomo e creare superiorità. Con Lookman il livello della squadra si alzerebbe".

Galante poi fa la sua personale griglia Scudetto: "In prima fila sono Napoli e Inter, con Juventus e Milan in seconda e Fiorentina e Roma in terza. Sono incuriosito dal lavoro di Gasperini nella Capitale".