L'Inter può tirare un sospiro di sollievo. Oggi, venerdì 1 agosto, non risulta più esercitabile la clausola da 25 milioni di euro inserita nel contratto di Denzel Dumfries.

Nessun club ha approfittato della situazione creata attorno all'esterno olandese che negli ultimi mesi si è affidato a Jorge Mendes. Si è parlato dell'interesse del Barcellona, ma non c'è stato nulla di concreto.

La clausola è rimasta valida per tutto il mese di luglio a causa del Mondiale per Club. Dalla prossima estate sarà valida solo fino a metà luglio e sempre solo all'estero. Un dettaglio da ricordare è che va pagata, nel caso, in un'unica soluzione.