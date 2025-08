Anche la Gazzetta dello Sport concorda: dopo la proposta ufficiale da 45 milioni (bonus compresi), oggi potrebbe arrivare la risposta definitiva da Bergamo per Ademola Lookman.

L’incontro in Lega di martedì tra il presidente nerazzurro Beppe Marotta e l’amministratore delegato della Dea Luca Percassi è servito a ritoccare la proposta e spedirla dritta a Zingonia, dove i bergamaschi stanno decidendo cosa fare. "Ora - secondo la rosea - la scelta è nella testa della Dea, anche perché Lookman ha già un accordo coi nerazzurri di Milano da tempo: 4,5 milioni netti a stagione fino al 2030. Ha declinato la corte del Napoli e dell’Atletico Madrid. Per lui “c’è solo l’Inter”. Come l’inno nerazzurro".