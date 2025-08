"Non è semplice avvicinarsi al nulla". Si riassume così l'ultimo aggiornamento sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, fornito direttamente da Ivan Zazzaroni che sin dall'inizio segue con dovizia di particolari la vicenda, primo a renderla pubblica. "In realtà l'Atalanta non ha mai fatto un prezzo per Lookman, quindi non è semplice per l'Inter avvicinarsi al nulla. Attendiamo: se non fosse uscito Retegui, Lookman sarebbe interista da settimane".

Dunque, i famosi 50 milioni di cui si parla da giorni in realtà non sono mai stati chiesti dai bergamaschi, che al momento stanno, ufficiosamente, valutando la proposta da 42 milioni più 3 di bonus inviata dai milanesi.