Ancora stallo tra Gigio Donnarumma e PSG, in attesa che le parti si incontrino per un nuovo aggiornamento circa l'eventuale rinnovo contrattuale che al momento non sembra una priorità per il club di Parigi che ha attuato una politica di riduzione dei costi che rende di fatto la richiesta dell'ex Milan eccessiva, oltre ad aver preso dal Lilla, il portiere Lucas Chevalier. Dopo quattro stagione all'ombra della Torre Eiffel, l'estremo difensore campano sembra dunque destinato all'uscita dal club campione d'Europa.

Su di lui, giocatore sul quale anche l'Inter ha attivato i radar di mercato, sembrerebbe esserci l'interesse del Manchester United. A renderlo noto è il Telegraph che parla di trattativa in fase preliminare: i Red Devils hanno sondato il terreno con il direttore sportivo dei transalpini, Luis Campos, per comprendere la fattibilità dell’operazione.