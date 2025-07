Lookman o Lookman. L'Inter non prende in considerazione alternative all'attaccante nigeriano, nelle ore in cui in Viale della Liberazione cresce l'attesa per la risposta dell'Atalanta alla pec con la proposta scritta da 45 milioni di euro, bonus compresi, che formalmente dovrebbe arrivare entro domani. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, Beppe Marotta e Luca Percassi, visti gli ottimi rapporti, non hanno bisogno di comunicare via mail e potrebbero tornare a parlarsi già nelle prossime ore con altre modalità.

Quel che è certo, spiega la rosea, è che la dirigenza del club milanese è completamente concentrata su Lookman, tanto da aver già scartato l'opzione Christopher Nkunku. Dal canto suo, l'ex Leicester, che ha già rifiutato la corte del Napoli, vuole solo l'Inter, con cui da tempo ha trovato un accordo da 4,5 milioni di euro netti a salire fino al 2030.