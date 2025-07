Andrea Stramaccioni, dopo aver salvato due ragazze di Bolzano in mare, durante una vacanza in Puglia, ha parlato ai microfoni del TG1 di quanto accaduto.

"Nonostante ci fosse la bandiera rossa, due ragazze si sono avventurate a largo e non riuscivano più a rientrare - le sue parole -. Il bagnino era già in acqua. Sarà stato forse l'istinto di padre, mi sono tolto la maglia e l'ho seguito. Ho sentito le urla del bagnino perché si era staccato dalla seconda ragazza, era in totale choc e mi tirava giù. Le ho detto in quel momento che avevamo solo una possibilità e con l'onda successiva l'ho letteralmente spinta dalle braccia. Non sono un eroe, gli eroi sono alti. Voglio dire ai ragazzi che la vita è il bene più prezioso e dobbiamo evitare di fare cose imprudenti".