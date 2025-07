C'è attesa in casa Inter per la risposta ufficiale dell'Atalanta all'offerta di 42 milioni più 3 di bonus presentata nei giorni scorsi per Lookman. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, domani potrebbe essere la giornata giusta per capire le intenzioni della Dea.

L'ultimatum del club di Viale della Liberazione a Milano potrebbe però allo stesso tempo potrarsi al weekend o fino ai primi giorni della settimana prossima. L'Atalanta continua a chiedere 50 milioni di euro bonus compresi e ha fatto già sapere la sua posizione all'Inter che potrebbe decidere anche di rialzare l'offerta di qualche milione. A quota 48 potrebbe arrivare la fumata bianca.

La volontà dell'Inter è quella di definire l'operazione al massimo nel weekend, per poi chiuderla tra lunedì e martedì. L'Atalanta intanto prende tempo.