Lunga intervista del direttore generale della Juventus, Damien Comolli rilasciata a Sky Sport durante la quale il dirigente bianconero ha parlato di alcuni casi spinosi di mercato quali Douglas Luiz e Vlahovic.

Sul brasiliano:

"Io credo che la Juventus meriti rispetto, penso che la società nessuno stia sopra a tutto, è un'istituzione. Tutti devono rispettare la società e nessuno è più grande del club, partendo ovviamente da me. Ho parlato con il giocatore, quando non è rientrato, ho detto a lui che nessuno può mancare di rispetto al club. Il club è tutto e va curato, c'è una dirigenza di vincenti ché devono essere rispettati. Non so se sia una linea dura ma è necessario che venga fatto come ho detto. Penso che Douglas abbia fatto un errore e lo ha riconosciuto. Ha fatto di tutto per scusarsi con i suoi compagni e con l'allenatore. Questo questo è un caso".

Poi su Vlahovic ha aggiunto:

"La situazione è semplice, abbiamo avuto una bella conversazione negli Stati Uniti, molto aperta e chiara. Siamo stati onesti tra di noi. Siamo arrivati alla conclusione che se arriverà una buona opportunità per lui, calcistica, e finanziaria per noi, allora lascerà il club. Sta cercando al momento, noi stiamo aspettando. Non abbiamo ancora offerte ma molte persone hanno chiamato. Non ci sono state però offerte formali o approcci ufficiali. Se arriveranno partirà, altrimenti resterà. La situazione è molto chiara tra di noi".