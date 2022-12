Propositi per il nuovo anno.

La concretezza sotto porta. Anche contro il Sassuolo, in un’amichevole il cui risultato contava poco o nulla, l’Inter nella prima mezz’ora ha avuto cinque chiare occasioni da gol. Rete ingiustamente annullata a parte a Mkhitaryan, a certi livelli l’essere cinici è fondamentale.

La solidità difensiva. In questa preparazione invernale le cose sono andate piuttosto bene. Ma nella prima parte della stagione i nerazzurri hanno subito troppo gol. Cambiano i Governi e le mode, ma in Italia, vuoi o non vuoi, vince sempre chi subisce meno reti.

Lanciare qualche giovane, per davvero. Nel nostro Paese, in ogni tipo di lavoro e livello, più si è anziani, più si pensa di avere ragione. I “dinosauri” devono per forza avere la meglio. Ecco, se uno è più forte e merita, che abbia 10, 12, 20, 30 o 62 anni, deve essere titolare. La carta d’identità non conta.

Il rinnovo di Skriniar. L’unico Milan che fa esultare i tifosi dell’Inter. Possibile futuro capitano, persona educata e perbene, comunque andrà a finire.