Qualcuno lo chiama Virus FIFA, ossia la tendenza che hanno i calciatori a infortunarsi durante la sosta per le nazionali. Una percentuale molto più alta di quella che generalmente si evidenzia quando gli stessi giocatori restano alle dipendenze dei rispettivi club. Sarà per lo stress accumulato, per i viaggi ravvicinati, per condizioni psico-fisiche non eccellenti: fatto sta che sono sempre di più gli intoppi riscontrati quando ci sono match delle selezioni nazionali.

Tanto per non andare lontano, solo in questi giorni si sono dovuti fermare per problemi più o meno gravi i vari De Jong, Depay, Araujo, Dembelé, Tonali, Maignan, Berghuis, Koundé, Immobile, Miretti, Demiral, Koopmeiners, Kovalenko, Reca, Pellegri... Un elenco sterminato. L'ultimo della serie è Marcelo Brozovic: infortunio alla coscia sinistra e stop non tanto breve come filtra dalla prima diagnosi (lesione muscolare). Per il croato si parla di rientro previsto per la seconda metà di ottobre, dipenderà come sempre dall'evoluzione.