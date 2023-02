Collezionare 7 sconfitte in 24 partite di campionato non è concepibile per un club come l'Inter. Nella giornata di ieri si sono tenuti ad Appiano diversi face to face, summit o confronti (chiamateli come meglio preferite) tra dirigenti, allenatore e giocatori, in cui per l'ennesima volta si è ribadito il pessimo approccio ad alcune partite di campionato, soprattutto dopo grandi prestazioni fornite nel corso dell'anno come contro Napoli, Milan e Porto. Come se fosse una novità, come se fosse la prima volta che accade e ci fosse l'urgenza ancora una volta di ribadirlo.

In attesa di capire se a questo giro alle parole seguiranno i fatti contro Lecce e Spezia, mettendo in stand-by i commenti sulle reali responsabilità di Inzaghi e dei giocatori che scendono ogni volta in campo, bisogna fare un passo indietro e allargare il cerchio dei colpevoli anche a chi governa l'Inter dall'alto. Duole dirlo ma, prima di modificare a penna bilanci, carte, fatture e qualsiasi cosa possibile pur di rendere meno passivi possibili i vari bilanci, la Juventus ha insegnato a tutte le sue rivali una regola ben precisa: dietro ogni grande successo sportivo, c'è una grande società.

Lo ha capito anche Zhang, abile a "rubare" proprio alla Vecchia Signora Beppe Marotta. Il suo arrivo ha cambiato notevolmente l'ambiente Inter. Dal matrimonio con Conte alla gestione del caso Icardi, tutto è stato gestito sin da subito alla massima perfezione. Chi ne ha tratto benificio è stato lo stesso club nerazzurro, capace dopo anni di rompere il dominio bianconero in Italia. Dopo lo scudetto e l'addio di Conte, sono arrivati altri 3 trofei e per due volte l'Inter è riuscita a rientrare tra le 16 squadre più forti d'Europa. Quest'anno, Porto permettendo, anche tra le prime 8.