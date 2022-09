Le parole dell'attaccante argentino a Rai Sport non sono scontate e non sono banali. Dopo Lazio, Milan e Bayern Monaco, infatti, c'era già chi adombrava scenari apocalittici, con spogliatoio spaccato e tecnico prossimo all'esonero. E invece no. Invece la squadra, seppur ancora lontana parente a livello di gioco da quella bellissima dell'anno passato, ha messo in campo armi diverse: forza, cattiveria agonistica e voglia ferrea di conquistare i tre punti. Soprattutto - come sottolineato anche dallo stesso Inzaghi - ha lottato da squadra vera, unita, umile. Stop ad atteggiamenti vistosi, basta superficialità e senso di appagamento. Questa Inter, se vuole tornare quella della stagione passata, dovrà tornare a calarsi nella parte del gruppo solido e granitico, che in difesa non accetta mai di prendere gol e che in attacco va in area avversaria con il sangue agli occhi.

Oggi è subito test verità in Champions League. Da affrontare c'è la trasferta in Repubblica Ceca sul campo del Viktoria Plzen. E proprio come con il Torino a San Siro, anche qui saranno fondamentali i tre punti sia per avere qualche chance di passaggio del turno sia per lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo opaco, chiudendolo in un cassetto con la targa "errori di percorso".