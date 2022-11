La "passeggiata" in Germania dell'Inter offre sicuramente diversi spunti interessanti. Lautaro e compagni tornano da Monaco di Baviera con diverse certezze e anche tanti "scivoloni" rimediati sul terreno di gioco dell'Allianz Arena. La sconfitta, inutile per le sorti del girone C di Champions League, non farà piacere ad Inzaghi che può essere però contento in parte della prestazione della sua squadra. Perdere non è mai bello, ma "l'Inter B" ha giocato alla pari per tutta la partita e con un pizzico di fortuna in più il bottino poteva essere sicuramente diverso. Ora la squadra nerazzurra potrà concentrare tutte le forze e le energie in vista del derby d'Italia contro la Juventus. Prima si dovrà passare per Nyon. Appuntamento il 7 novembre per conoscere l'avversaria dei nerazzurri agli ottavi di Champions League. Con la speranza di avere dalla nostra parte quella fortuna che è mancata in tutti gli ultimi sorteggi che ci hanno visti protagonisti.