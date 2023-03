A ben trovarsi. Dopo il ko di Bologna l'Inter ritrova il campo questo pomeriggio nella sfida casalinga contro il Lecce di Baroni, quindicesimo in classifica con ventisette punti, venti in meno dalla squadra di Simone Inzaghi. Un match che sulla carta non dovrebbe destare preoccupazioni se non fosse che i venti punti di distacco tra milanesi e salentini sono più o meno gli stessi che separano Inter e Napoli... E se non fosse che i nerazzurri hanno accumulato finora anche sette sconfitte contro Milan, Lazio, Roma, Udinese, Juventus, Empoli e Bologna e due pareggi contro Monza e Samp. Ma il leit motiv stagionale, quantomeno in campionato, della squadra di Inzaghi è piuttosto noto e ricalcarne l'andamento ondulatorio gioverebbe solo a far crescere il mal di mare. L'incognita a questo punto è capire il prossimo oscillamento quale sarà: la carta, appunto, direbbe 1 secco ma a mancare oggi è proprio la fiducia nella puntata. "Per combattere la discontinuità dobbiamo mettere in campo concentrazione e testa, a partire da domani" ha detto Inzaghi nell'intervista pre-gara, concetto difficilmente non condiviso al quale va però aggiunto quello di 'coraggio' ascrivibile a più aspetti.

Se testa e concentrazione sono stati gli elementi mancanti della scorsa Inter, quella del derby di Giroud e dell'altro ko a Bologna, quello de 'la colpa di Radu', i veri assenteisti quest'anno sono stati audacia e fantasia. Se l'infortunio e la successiva lunga assenza di Brozovic avevano lasciato immaginare un potenziale serio problema di adattamento per l'eventuale necessità di reinventare una squadra brozocentrica, la trovata di Inzaghi e l'eccezionale risposta di Calhanoglu e Mkhitaryan nel mischiare le carte e sostituire al meglio il croato hanno risolto al piacentino un grattacapo che probabilmente non si è mai posto: il cambio modulo. Sin dal suo arrivo l'ex Lazio difficilmente (un difficilmente verosimilmente ascrivibile al mai) ha sovvertito le regole del suo gioco e soprattutto del suo schema di mettere in campo i suoi. L'affezionatissimo e rodatissimo 3-5-2, tanto conosciuto ad Appiano dopo i due centrifugati anni di Conte, non ha evidentemente mai arrecato problemi di fiducia al tecnico piacentino che nelle gare fin qui disputate difficilmente ha osato muovere qualche pedina adeguandosi all'avversario di fronte togliendo alla squadra e a sé stesso la possibilità di osare e scoprire eventuali nuove peculiarità.