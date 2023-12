"Il VAR è stato introdotto (anche) per fermare la Juventus". L'opinione non è di un tifosotto seduto al bar che discute di calcio con un amico davanti a una birra fresca o di un qualsiasi profilo anonimo che ama cinguettare sui social con il solo scopo di provocare, ma del direttore di uno dei giornali sportivi più importanti d'Italia. E per questo si tratta di un'affermazione grave, come tutta la scenografia che ha accompagnato il teatrino in diretta tv.

Il riferimento è a quanto successo durante il programma 'Pressing', in onda sulle reti Mediaset, con protagonista il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, autore di un intervento che ha generato molte polemiche: "Si dice che la Juve ha sempre avuto favori arbitrali. Curiosamente da quando c'è il VAR, e non a caso è stato introdotto anche per fermare la Juventus, ricordiamocelo...", ha esordito nel suo intervento in studio, mentre si discuteva il 'dossier' (semicit) sulle penalizzazioni avute dalla Juventus a Genova contro il Genoa per il mancato rigore fischiato sul tocco di mano di Bani. Che prima impatta il pallone con la coscia sinistra e poi con il braccio (largo), più o meno come capitato domenica sera all'Olimpico di Roma nell'area della Lazio, quando però il giocatore coinvolto era Gila e l'avversaria era l'Inter. Episodio passato in secondo piano (probabilmente) solo perché Lautaro e Thuram son riusciti a regalare un'altra preziosissima vittoria alla banda di Inzaghi, a differenza di quanto successo al Marassi ai bianconeri.

"Te lo posso garantire, te lo posso garantire. Ci sono stati anche discorsi politici", ha rincarato la dose Zazzaroni durante la discussione con il collega di Libero Fabrizio Biasin, attaccato poi dal numero uno del CorSport - che insisteva sulla parola "Anche (per fermare la Juventus, ndr)" - lasciandosi poi andare a termini poco eleganti in diretta tv come "Zio cantante" o "Va che non capisci una minchia" o "Ne dico di stronzate, ma non sempre". Discorso che, tra l'altro, fa intendere che prima dell'epoca VAR, in realtà, fosse la Juventus ad essere in qualche modo favorita dal sistema arbitrale. E non lo dice chi scrive, precisiamo, ma sembra invece ammetterlo tra le righe il direttore in questione con la sua tesi (rafforzata citando anche il pensiero di Massimo Mauro), mai avanzata quando ad essere penalizzate dall'errato uso del VAR erano le avversarie della squadra di Allegri (vedi il Bologna a Torino con rigore non dato e rosso risparmiato a Iling-Junior che falcia Ndoye a ridosso della linea di porta o l'Inter con il famoso rigore di Cuadrado mai rivisto al VAR da Calvarese).

Ma se davvero il VAR è stato introdotto "anche" (meglio sottolineare la key word del Zazzaroni-pensiero) per fermare la Juventus, perché non portare semplicemente delle prove a riguardo? Perché non fare uno scoop o portare avanti un'inchiesta sull'argomento come un giornalista dovrebbe fare, nel rispetto della deontologia professionale? È sempre meglio lasciar perdere i soliti discorsi da bar, ora diventati da VAR.