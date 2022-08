Marcelo Brozovic rischia di saltare la prima di campionato. L'Iron Man croato, che ha abituato tutti molto bene ad Appiano Gentile, potrebbe essere costretto a dare forfait per il match in programma sabato sera a Lecce. Simone Inzaghi spera di recuperarlo, ma l'affaticamento da contusione al polpaccio non va sottovalutato. E così il 77 nerazzurro svolgerà alcune sedute individuali e non prenderà parte alla partitina in programma alla Pinetina mercoledì pomeriggio, con l'obiettivo di tornare in gruppo tra giovedì e venerdì. Solo così Epic Brozo potrebbe essere convocato dal tecnico piacentino e viaggiare con il resto dei compagni alla volta della Puglia.

E se non dovesse farcela? Niente panico. A differenza dell'anno passato, adesso l'Inter può contare su un giocatore in grado di non far rimpiangere (troppo) Brozovic. Si tratta di Kristjan Asllani, talento purissimo prelevato in questa sessione di mercato dall'Empoli. Il baby albanese ha già dimostrato ampiamente di poter sopperire alla mancanza del croato e di saper interpretare il ruolo di regista davanti la difesa nel migliore dei modi. Asllani, però, è molto più di un semplice centrocampista centrale bravo a inizio manovra: lui nasce trequartista e questo gli garantisce un bagaglio tecnico di livello anche quando è chiamato a rifinire l'azione. Non a caso, Inzaghi ha in mente di poterlo schierare talvolta anche nel ruolo di mezzala box-to-box, magari in alternanza a Barella e Calhanoglu, e non per forza al posto di Brozo. Nel precampionato ha già brillato, mettendo in mostra gran parte del suo bagaglio. Vero, è andato in sofferenza contro il centrocampo del Villarreal, ma come tutti l'altra sera a Pescara. Inciampi fisiologici, che non scalfiscono per nulla l'idea che hanno di lui nel club, da Inzaghi ai compagni di squadra.

Dunque, fiducia al "vice". Che poi, magari, alla fine sarà anche qualcosa di più. Forse molto di più.